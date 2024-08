L'OMS torna a declarar l'emergència sanitària internacional pels casos de verola del mico

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar ahir la malaltia infecciosa de ‘mpox', abans coneguda com a verola del mico, una emergència de salut pública d'interès internacional, degut l’augment en el nom de casos en el continent africà. Un increment que no cessa i que ha provocat que l'organisme de salut pública d'Àfrica declarés ahir dimarts l'emergència continental.

El director de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va explicar que “el nombre de casos detectats ha anat augmentant cada any", ja que les autoritats sanitàries argumenten que ja s'han superat en el que portem de 2024 el total de casos registrats l'any passat. "S’han notificat més de 14.000 casos en 524 dies. El comitè d’emergència es va reunir i em va recomanar que es tracta d’una situació d’emergència de salut pública d'importància internacional”, va afirmar. Adhanom va afegir que “la detecció i ràpida propagació d’un nou brot a l’est de la República Democràtica del Congo, la seva detecció en països veïns que no havien tingut casos prèviament i el potencial d’una major propagació a l’Àfrica, és molt preocupant”, va detallar.

Els símptomes

Pel que fa als símptomes de la malaltia, segons el coordinador internacional del grup d'experts en malalties infeccioses emergents i zoonosi de la ‘Sociedad Espanyola de Virología’ i director del ‘Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas’, Fernando Fariñas, explica que “es tracta d’una suma de símptomes”, els quals serien els següents: febre, amb temperatures de 38 °C o superiors; cefalees intenses; mal de cap; miàlgies o dolors musculars, i artràlgies o dolors articulars "similars al dolor de cos o malestar d'una grip", apunta l’expert. A més, limfadenopaties, el qual seria un increment dels ganglis limfàtics, "que són palpables en la zona cervical i sota la mandíbula", destaca Fariñas.

Aquest mitjà ha pogut parlar amb un viròleg expert el qual ha explicat a EL PERIÒDIC que "la verola del mico es diferencia de la COVID-19 en diversos aspectes clau. Mentre que la COVID-19 es transmet fàcilment per l'aire a través de gotes respiratòries i aerosols, la verola del mico requereix un contacte més directe amb lesions cutànies, fluids corporals o objectes contaminats, el que fa que la seva transmissió sigui menys eficient en entorns comunitaris". Afegeix que "la taxa de mortalitat de la verola del mico és menor que la de la COVID-19, però la nova variant detectada recentment podria ser més letal, especialment en poblacions vulnerables com nens, embarassades i persones amb sistemes immunitaris compromesos".

Davant d'aquesta situació, l'expert recomana diverses mesures per prevenir la propagació de la verola del mico. En primer lloc, destaca la importància de la vacunació: "És essencial augmentar la disponibilitat de vacunes, especialment en regions amb alta incidència, com l'Àfrica. La vacunació ha demostrat ser una eina efectiva per controlar brots anteriors i pot ajudar a prevenir nous casos". A més, subratlla la necessitat de mantenir una bona higiene personal i aïllar-se en cas de presentar símptomes compatibles amb la malaltia: "Les persones amb símptomes han de buscar atenció mèdica immediata i aïllar-se per evitar la transmissió a altres persones. Mantenir una bona higiene personal i evitar el contacte amb persones infectades és crucial per reduir la propagació del virus".

Finalment, l'expert emfatitza la importància de la informació i la vigilància: "És important que les autoritats sanitàries mantinguin una vigilància estricta i proporcionin informació clara i precisa a la població per minimitzar els riscos associats amb la malaltia. La comunicació transparent i oportuna és fonamental per generar confiança i assegurar que la població segueixi les recomanacions de salut pública". A Espanya, els casos de verola del mico han augmentat, situant el país com un dels més afectats a Europa.

El Ministeri de Sanitat ha informat de diverses morts i milers de casos confirmats, destacant la importància de completar la pauta de vacunació per controlar la transmissió. Les autoritats sanitàries estan treballant per augmentar la disponibilitat de vacunes i millorar la capacitat de detecció i resposta davant nous casos. Aquesta situació subratlla la necessitat d'una resposta internacional coordinada per abordar els desafiaments que presenta aquesta emergència sanitària. La declaració de l'OMS busca facilitar l'accés a recursos i coordinar una resposta global per controlar el brot, protegir les poblacions vulnerables i evitar que la malaltia es converteixi en un problema de salut pública més ampli.

Contagis al país

Al Principat, la situació respecte a la verola del mico, coneguda també com a mpox, ha estat controlada en els darrers anys. Segons el Ministeri de Salut, el 2022 es van detectar quatre casos de 'mpox', mentre que l'any passat només es va registrar un únic cas. Durant el 2024, no s'ha confirmat cap cas nou, tal com han indicat les fonts consultades. Tot i l'absència de nous casos aquest any, Salut manté la vigilància i el control sobre la malaltia per assegurar una resposta ràpida davant qualsevol sospita. El procediment d'actuació davant la sospita d'un cas de 'mpox' es va actualitzar al març. Aquest document destaca que les mesures de vigilància i la ràpida detecció de nous casos són fonamentals per contenir els brots epidèmics.

Les diferències entre l’alerta sanitària per Covid-19 i la Verola del Mico