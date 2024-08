Quan tot surt malament

La UE Santa Coloma es va acomiadar ahir de l'Europa League després de caure a la tornada de tercera ronda per un resultat global de 9-0 a favor de l’FK Daugava Rigas letó. La valoració un cop acabat el partit, tant per part del tècnic com del capità colomenc, va ser més que clara. "Hem intentat utilitzar les nostres armes i el nostre pla de partit per posar-nos a l’eliminatòria, però ha sigut un dia d’aquells en què surt tot malament", va assenyalar Boris Antón, mentre que Christian García reconeixia que "ha estat un cop de realitat".

García, en el mateix sentit, va apuntar que en cap moment van aconseguir posar-se dins el duel: "El primer gol ens ha fet molt mal [...] estem molt fotuts". Tot i això, tant ell com l'entrenador van esmentar que va ser, també, un matx per aprendre, tot i que el capità va fer molta autocrítica: "Toca millorar i tocar de peus a terra, hem d'estar junts en aquests moments i adonar-nos del que som i que el somni és això, un somni".

Tot i la desfeta contra l'FRS, la UE manté viu el periple europeu al play-off de Conference League, en què es veuran les cares contra el vencedor entre el Víkingur Reykjavík islandès i l'FC Flora Tallinn estonià, els quals juguen avui (18.00 hores) la tornada de la seva eliminatòria, ara amb un empat a u global. "Hem d’estar orgullosos del camí que estem tenint", va finalitzar Antón.