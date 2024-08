Habilitades 50 places a l'aparcament comunal Prada Casadet de la capital

El Comú d'Andorra la Vella ha posat a disposició 50 places d'aparcament temporals a l'aparcament comunal Prada Casadet, conegut anteriorment com la plaça de Braus. Aquesta mesura s'ha implementat a causa del desmuntatge de part de l'equipament del Cirque du Soleil, que va concloure el passat 4 d'agost. Amb aquesta iniciativa, es pretén recuperar algunes places d'aparcament fins que es finalitzi completament el desmuntatge.Des de la corporació han informat que aquestes places no estan disponibles per a autocaravanes.

Cal recordar que al mes d'abril les obres d’eixamplament del carrer Doctor Vilanova van obligar a tancar l’aparcament, ja que part d'aquest es va veure modificat a causa de les reformes a la voravia.