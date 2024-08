Petit incendi en unes obres a Escaldes-Engordany

El cos de Bombers ha hagut d'intervenir en un incendi que s'ha produït aquesta tarda a l'edifici de la perfumeria Gala, situat al carrer Sant Antoni al costat de l'avinguda Carlemany, concretament a les obres que hi ha a una planta baixa sota el forat d'una escala. L'avís de foc ha fet desplaçar a 10 efectius del cos de Bombers amb quatre vehicles, dos camions, una ambulància i el vehicle del cap de guàrdia, a més d'una patrulla de Policia. De fet, han estat els agents policials els que han apagat el foc abans de l'arribada dels Bombers, els quals han dut a terme les actuacions pertinents per comprovar que no existia risc que provoqués un altre incendi i han ventilat tot l'edifici obrint les finestres.