La Creu Roja alerta d'un nou intent de 'phishing' i desmenteix estar oferint cursos d'infermeria

La Creu Roja ha avisat a través de les seves xarxes socials d'un 'intent de 'phishing' utilitzant el nom de l'ONG per crear cursos falsos amb l'objectiu d'extreure informació personal als usuaris interessats en els suposats cursos. L'entitat ha aclarit que no estan oferint cap curs d'infermeria ni auxiliar d'infermeria: "Torna a haver-hi en circulació un anunci totalment fals", apuntalen. Des de l'ONG alerten als usuaris: "No feu clic i sobretot no doneu les vostres dades personals".

Intent de phishing!



