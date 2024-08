Creand informa del tancament de les oficines de Canillo, Encamp i La Massana el 16 d'agost

Demà divendres 16 d'agost, les oficines de Canillo, Encamp i la Massana romandran tancades. Us atendrem de nou el dilluns 19 d'agost. Recordeu que també teniu a la vostra disposició la banca online. https://t.co/OmH1at6ROL pic.twitter.com/6uT0TwigKl

Creand ha anunciat a través del seu perfil a la xarxa social X que demà, divendres 16 d'agost, les oficines de Canillo, Encamp i la Massana romandran tancades. L'entitat ha informat que reobriran el dilluns 19 d'agost. A més, recorden als seus clients que tenen a la seva disposició la banca online per gestionar les seves finances durant aquest període.

Per El Periòdic

