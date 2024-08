Arrenca la Festa Major d’Encamp amb una cercavila i canvis d’emplaçaments

La festivitat va continuar ahir amb més activitats, repartides durant tot el dia. El concurs de pesca a l’estany de la Cubil havia d’obrir la jornada, però el Comú va informar a través de la seva pàgina web que ho va anul·lar. D’aquesta manera, van ser els inflables aquàtics del passeig de l’alguer els que van encetar les propostes del dijous, a les 11.00 hores. Una hora més tard es va procedir a fer la missa de la Mare de Déu, en honor a Santa Maria. A la tarda es va realitzar el rally sorpresa, a partir de les 15.00 hores, i també hi va haver l’opció de gaudir amb els inflables aquàtics, a més de la festa de l’escuma que va començar a les 16.00 hores. A les 19.30 hores van arrencar les actuacions musicals. Primer va ser el torn del ball pels padrins amb el Duet Atrium, a la plaça dels Arínsols; després va agafar el relleu el grup de versions Soulstorm, a les 22.30 hores; a continuació va tocar el DJ Moncho, i va tancar la vetllada la Festa de Rac 105.

El dimecres a nit ja hi va haver les primeres celebracions musicals amb el Grup de versions Rumband, la festa Flaix FM, la sessió electrònica amb el DJ Shin d’Adipma i va tancar la nit Benne Ducks d’Adipma.

«Hem estat parlant amb la comissió de festes i tenien aquest neguit, l’informe meteorològic no era el millor i s’ha decidit passar-ho a la sala de festes del Complex esportiu», va afirmar Fernàndez, qui també va animar a la gent que surti al carrer per «gaudir de la Festa Major».

La Festa Major d’Encamp va arrencar dimecres a la tarda amb el repic de campanes i una cercavila pel poble. Durant tres dies, el poble s’ha omplert de gresca i xerinola i de «diferents activitats per a totes les edats, des dels més xics fins als més grans», va comentar el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez. A última hora el Comú va haver de canviar alguns emplaçaments a causa de la previsió meteorològica, ja que es preveien precipitacions. Per aquest motiu, les actuacions musicals del dimecres i les d’ahir dijous van passar de l’aparcament de Sant Miquel a la Sala de festes del Complex esportiu.

Per Agències

