Més de 100.000 visitants a l'Epizen en dues setmanes després de l'arribada de Family Cash

El nou hipermercat ofereix una extensa gamma de productes, que abasta des de l'alimentació i els productes frescos fins a begudes, higiene personal, neteja, parament de la llar, ferreteria, jardineria, tèxtil, mascotes, joguines, papereria, llibreria, accessoris d'automòbil, electrònica i electrodomèstics, entre altres. Cal recordar que la cadena valenciana d'hipermercats Family Cash va ser declarada la més barata d'Espanya al 2023 per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), un reconeixement que reafirma la seva aposta per oferir productes de qualitat a preus accessibles.

Family Cash, ara l'hipermercat més gran del país, ha captat l'interès dels compradors gràcies als seus preus competitius i a la seva àmplia oferta de productes, que inclou fins a 30.000 referències. Els clients valoren especialment la seva secció d'aliments frescos, destacant la qualitat de la carn, el peix i la fruita. Aquesta proposta ha fet que moltes persones que abans es desplaçaven fora d'Andorra per realitzar les seves compres ara puguin trobar tot el que necessiten dins del país.

Durant les dues primeres setmanes d'agost, el centre comercial Epizen ha registrat una afluència de 107.523 visitants, un increment diari notable en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons els comptadors de persones instal·lats a les diferents entrades del centre. Aquesta pujada en el nombre de visitants coincideix amb l'obertura del nou hipermercat Family Cash, el passat 1 d'agost, el qual ha esdevingut un punt de gran atracció per als compradors.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació