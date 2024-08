Detingut per desobeir la Policia i portar múltiples documents d'identitat falsificats

Un home de 31 anys, no resident, va ser detingut el dilluns a les 10.50 hores, al Pas de la Casa, com a presumpte autor de diversos delictes, incloent la falsificació de documents, desobediència a l'autoritat i suplantació d'identitat.

Els fets es van desencadenar durant una ronda rutinària de prevenció per la parròquia, quan els agents van intentar identificar l'individu. En lloc de col·laborar, l'home va optar per fugir corrents, el que va donar lloc a una persecució breu pels carrers del Pas de la Casa. Un cop detingut, se li van trobar diversos documents d'identitat que portaven el seu nom. Segons fonts policials, una vegada ja a la comissaria, les seves empremtes dactilars van revelar que havia estat anteriorment controlat per la Policia i que havia proporcionat una identitat falsa.

El detingut s'enfronta ara a càrrecs per delictes contra la funció pública, desobediència i contra la seguretat en el tràfic jurídic.