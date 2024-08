El Ranger's es fa amb dos excolomencs

Després d’assolir l’ascens a la Lliga Multisegur, el Ranger’s ja s’està preparant per a un nou curs a la màxima competició nacional amb la incorporació de dos exjugadors de la UE Santa Coloma. I és que segons ha pogut saber aquest mitjà, el conjunt presidit pel mexicà Marco Fabián s’ha fet amb els serveis de Salomón Obama i de Monsif Khttar, els quals arriben lliures.

El primer ha acabat precisament contracte amb els colomencs després de jugar-hi durant dues temporades en dues etapes diferents. Format a les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid, el seu periple futbolístic ha passat en gran part per l’antiga Segona Divisió B (actual 1a RFEF, on juga l’FC Andorra), en la qual hi va participar amb els ‘colchoneros’, després amb el Celta Fortuna i posteriorment amb el Mèrida. Abans d’aterrar al Principat amb la UE, va passar un any per l’FC Sevan, de la Premier League d’Armènia, i un altre pel Móstoles a 2a RFEF. Va ser el curs 2021/22 quan es va vestir de groc-i-negre per disputar 16 partits i fer cinc dianes, abans de marxar un curs a l’Ethnikos Achnas de la segona categoria xipriota, per tornar a la UE la passada temporada i disputar 26 duels signant vuit gols i repartint cinc assistències.

En el cas de Khttar, també ha finalitzat relació contractual, però en aquest cas amb l’FC Ordino. L’extrem esquerre ha jugat tota la seva carrera al país, primer defensant els colors de la UE Sant Julià durant dos anys, a Primera i Segona Divisió. Posteriorment va signar amb la UE Santa Coloma, equip en el qual també s’hi va estar dues temporades sumant 35 matxs i tres gols i on va debutar en competició europea jugant un partit de classificació de Conference League. Els ordinencs es van fer amb els seus serveis el passat curs, jugant 13 partits i fent un gol.

Tots dos posen rumb una nova aventura sota les ordres Marcos Reina de nou a la màxima categoria andorrana, en la qual s'estrenaran contra l'Esperança el cap de setmana del 15 de setembre.