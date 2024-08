L'FC Andorra engega els entrenaments de tecnificació a partir de setembre

D'altra banda, cal destacar que l'encarregat de dirigir i coordinar els equips de la base, així com els entrenaments de tecnificació, serà l'internacional andorrà Sergio Moreno, qui es va formar al conjunt tricolor i després de fitxar pel filial del Getafe va iniciar una extensa trajectòria que l'ha dut a jugar en diversos equips del futbol espanyol, la lliga andorrana i dues breus experiències per Albània i Malta.

Una de les grans novetats d'aquesta temporada envers l'FC Andorra seran els entrenaments de tecnificació dirigits a nens i nenes de 9 a 14 anys, els quals tenen com a objectiu treballar aspectes tècnics i tàctics individuals des d'un vessant formatiu i lúdic. Segons ha informat el club en un comunicat, es realitzaran un dia a la setmana a l'Estadi Comunal i "són totalment compatibles amb formar part d'un equip federat".

Per El Periòdic

