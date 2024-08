Encamp homenatja a la gent gran de la parròquia

La Festa Major d’Encamp arriba avui a la seva fi després de dos dies d’activitats per a tots els públics. En la darrera jornada, i després de la tradicional missa de Sant Roc a l’església de Santa Eulàlia, la casa comuna de la parròquia ha acollit l’homenatge a la gent gran d’Encamp. Cada any, el Comú i la comissió de festes trien a dos encampadans per entregar-los un ram de flors i una placa commemorativa per la seva estima i compromís amb la parròquia. En l’edició d’enguany, els guardonats han estat Joan Cases i Maria Rossell, de 85 i 88 anys respectivament.

L’acte ha comptat amb la presència del cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, qui ha destacat la quantitat de població gran amb la qual compta el territori: “Som una parròquia que tenim molta gent gran i molt activa que participa en tot el que fem”, afegint que “més que un homenatge individual, es tracta d'un reconeixement a un col·lectiu”.

Així doncs, era el moment de parlar amb els protagonistes de la jornada, els quals s’han animat a explicar el seu tarannà en rebre aquest reconeixement: “Estic content que hagin pensat en mi i vegin el que he fet per Encamp”, ha afirmat Joan Cases, qui viu a la parròquia des de petit i ha treballat de pagès, botiguer i de sastre, entre altres feines. De seguit, Maria Rossell, també encampadana de tota la vida, amb pare i mare andorrans, ha relatat que "jo era coneguda com a Maria la de la farmàcia, vaig treballar allà prop d'uns 40 anys i no em vaig equivocar mai”, ha explicat entre riures.

Quant a l’evolució de la parròquia, tant el Joan com la Maria han coincidit en dues coses: en primer lloc, la bellesa d'Encamp anys enrere i el gran canvi que ha patit el poble fins avui dia: “Ha canviat molt, al 200%, per a mi abans era molt bonica i ara s'ha fet molt gran, poder massa”, ha opinat Cases en referència a l'expansió del territori. L'homenatjat en el dia d'avui considera que ara “ho fan malbé tot, tal com ho havia vist anys enrere amb ara, m'agradava més abans”. A més, Cases considera que s’ha perdut aquesta comunió entre els veïns. Per contra, la visió de la Maria, ‘la de la farmàcia’, és més positiva: “Abans m'agradava molt Encamp i em continua agradant molt ara”.

Valoració de la Festa major

D’altra banda, pel que fa a la Festa Major, Fernàndez ha valorat la festivitat d’aquest any en termes generals: “Estem molt contents de com s'està desenvolupant. Vam començar dimecres amb la cercavila i el repic de campanes, ahir amb activitats per a la canalla i el ball de tarda per a la gent gran, avui Sant Roc i conclourem amb el 'tardeo' per als joves", ha sentenciat el cònsol menor fent cinc cèntims del programa.