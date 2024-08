Una noia ferida per un canó de confeti a la Festa Major d'Encamp

Quant a les lesions, serien diverses ferides a la cara, concretament al llavi i nas. En darrer punt, el cònsol menor ha mencionat la possibilitat que la noia hagi de visitar un centre especialitzat pel que fa a les ferides al llavi, recalcant que no seria una visita de gravetat.

L'última nit de Festa Major d'Encamp ha deixat un accident que ha patit una noia de 34 anys amb un canó de confeti. Així ho ha explicat el cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernàndez, el qual ha estat qüestionat pels fets després que diversos mitjans s'assabentessin del succeït: "Ha sigut aquesta matinada, ens ho han explicat durant el matí i encara no tenim gaire informació" , ha afirmat Fernàndez. El servei d'ambulàncies es va endur a la ferida a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha estat tractada. El cònsol menor ha detallat que va parlar amb la parella de la noia, el qual "m'ha dit que evoluciona favorablement" .

