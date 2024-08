Cardelús acaba últim el primer dia al Bull Ring, a 2,3 segons del primer

Al llarg del dia, el tricolor també ha practicat el pas per la 'long lap', ja que diumenge, cal recordar, n'haurà de fer una perquè el van penalitzar a Silverstone per avançar amb bandera groga. Demà es decidiran les posicions de graella als entrenaments classificatoris, mentre que la cursa es disputarà a partir de les 12.15 hores del diumenge i està programada a 23 voltes.

"Crec que podia rodar en 35 mig o mig alt, però el cert és que ens ha costat trobar el camí per millorar", ha apuntat el pilot una vegada finalitzada la jornada, esmentant que està a poc més de dos segons dels més ràpids de la categoria i "espero que demà aquesta diferència estigui clarament per sota". D'altra banda, ha destacat que el basculant "ens està donant maldecaps".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació