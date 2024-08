L'últim ball de pretemporada per a l'FC Andorra ha acabat amb victòria (4-0) contra el Terrassa FC, en un duel de domini total tricolor que ha finalitzat amb bones sensacions abans de l'estrena a 1a RFEF diumenge vinent, dia 25 a les 18.00 hores, contra el Bilbao Athletic.

La primera de perill ha estat per als locals al minut 9, quan Álvaro Martín ha fet una centrada lateral d'una falta que Christos Almpanis ha rematat al segon pal per enviar l'esfèric fora. No ha estat fins al 18' quan s'ha obert el marcador a favor dels de Ferran Costa. Sergio Molina ha servit un córner a l'interior de l'àrea petita que ha rematat l'extrem de tacó, topant-se amb Marcos Pérez sota pals, el refús del qual ha recuperat Jesús Clemente per estrenar-se com a golejador amb els del Principat havent només d'empènyer la pilota al fons de la xarxa.

El 2-0 no s'ha fet esperar (21'), quan després d'una bona jugada combinativa sortint des de la línia defensiva Joel Arumí ha fet una passada a la frontal per 'Lauti' de León, qui s'ha fet seu l'esfèric per passar-li a Martín, avançat, el qual ha rematat de primeres al primer pal. Els pirenaics, amb molt més domini del joc, han tingut alguna que altra oportunitat per fer més gros el resultat, tot i que cap d'elles l'han concretat. Cap fins al minut 42, quan una bona jugada entre Almpanis i 'Lauti' ha acabat amb diana del grec, després de desfer-se d'un defensor i rematar sol davant el porter rival.

A la tornada dels vestidors, la dinàmica ha estat la mateixa que els primers 45 minuts, tot i que els de Chus Trujillo amb una marxa més durant els moments inicials. Fins a l'hora de partit no s'ha vist cap arribada perillosa, i ha estat per als terrassencs amb un remat de cap d'Oikonomidis Ioannis després de rebre una centrada des de la dreta que ha enviat per sobre el travesser. Aquesta ha estat l'única del matx per als visitants. El quart de la tarda l'ha signat Luismi Redondo al 69' amb una de les primeres pilotes que ha tocat: ha rebut una passada en profunditat dins l'àrea de Martín i ha fet un xut creuat.

Els minuts finals han deixat un partit d'anada i tornada sense ocasions destacades en cap dels dos costats del terreny de joc, tancant així amb el 4-0 al lluminós.