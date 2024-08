La unió del sol i la Terra: Un espectacle natural a Ordino Arcalís

Cada 7 d’agost, un esdeveniment extraordinari té lloc a les muntanyes de l’estació d’Ordino Arcalís, a Andorra. A les 7.37 hores, les primeres llums de l’alba passen pel forat característic del Pic d’Arcalís, també conegut com la Muntanya Solar, creant un fenomen únic que sembla unir el sol i la terra durant uns breus, però màgics, tres minuts. Aquest fenomen no només és un espectacle visual, sinó que també està arrelat a la història i cultura locals.

La història del Pic d’Arcalís, conegut per la seva forma peculiar i el seu rol com a Muntanya Solar, es remunta a segles enrere. Bonaventura Adellach, qui va ser conseller general i enginyer entre els anys 1974 i 1977, va redescobrir aquest fenomen natural únic, però sembla que els antics habitants d’aquestes terres ja coneixien la seva existència i fins i tot l’admiraven com un lloc sagrat per adorar el déu sol. La relació entre l’home i la natura es manifesta en aquest dia, quan la gent es reuneix per contemplar el sol sortint exactament pel forat del pic.

Per commemorar la importància d’aquest lloc, l’any 2021 es va inaugurar el Mirador Solar de Tristaina. Aquest mirador, situat al Pic de Peyreguils a 2.701 metres d’altitud, és una esfera metàl·lica en suspensió de 25 metres de diàmetre i 32 tones, ancorada sobre el terreny amb només quatre punts de contacte. Ofereix una panoràmica de 360°, la qual permet als visitants gaudir no només del fenomen solar, sinó també de les vistes espectaculars del circ glacial de Tristaina, el domini de l’estació d’Ordino Arcalís i les valls d’Auzat, amb cims emblemàtics com la Pica d’Estats al fons.

El fenomen es pot observar des de diversos punts de la zona, però els dos amb millor visibilitat són el Pic d’Arcalís i el Mirador Solar de Tristaina. Una cinquantena de persones van gaudir del fenomen el passat 7 d’agost, sumant tots els punts d’observació. Una xifra que no pot semblar gaire elevada, però que tampoc és l’objectiu. I és que al final, és una activitat dirigida als més aventurers, que no és ni busca ser una fita popular: «No tothom puja fins allà», van declarar des d’Ordino Arcalís a aquest mitjà. Tot i que no està tancada a ser familiar, el fet d’haver d’aixecar-se molt d’hora per pujar fins allà dalt a les 7.00 hores no la fa accessible a una gran quantitat de gent com poden ser famílies amb nens encara petits. A més, tenint en compte que «depenent el dia de la setmana que sigui, la gent treballa», van apuntar des de Grandvalira.

L’alineació precisa del sol amb el forat del Pic d’Arcalís és un fenomen natural que desperta interès tant entre científics com entre excursionistes. Des del punt de vista astronòmic, aquesta alineació especial, que només es produeix un dia a l’any, és un recordatori de la complexa dansa entre la terra i el sol. Geològicament, l’estructura del Pic d’Arcalís és un resultat de mil·lennis d’erosió i moviment tectònic, els quals han modelat aquest relleu fins a aconseguir la seva forma actual.