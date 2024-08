La Massana tanca la Festa Major amb la tradicional missa de Sant Roc

En el darrer dia de Festa Major, la Massana ha celebrat avui divendres la tradicional missa de Sant Roc, a través d'una celebració que ha comptat amb diverses figures polítiques tant de la parròquia com del país. Així doncs, en la festivitat hi han estat presents els cònsols massanencs, Eva Sansa i Roger Fité, juntament amb la resta de l'equip comunal, així com el síndic general, Carles Ensenyat; el conseller general David Montané, i el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné. Cal destacar que després de la missa, hi ha hagut un aperitiu popular organitzat en el marc de la Festa Major.

Una vegada finalitzada la festivitat a la parròquia de la Massana, es donarà ara el tret de sortida a la d'Arinsal, la qual s'estendrà fins a aquest diumenge 18 d'agost.