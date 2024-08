Ferit un motorista a la rotonda de les Dos Valires

La rotonda de les Dos Valires a la Massana ha sigut testimoni avui d’un sinistre entre una motocicleta i un vehicle de matrícula espanyola. Segons ha informat la Policia, el conductor de la motocicleta es tractaria d’un home de 81 anys, resident al país, i qui ha resultat ferit en l’accident. Posteriorment, l’implicat ha sigut traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per recuperar-se de les lesions, tot i que l’estat d’aquestes no és greu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació