Andorra Turisme aposta pel turisme Prèmium en el marc d'una visita institucional

En una trobada a les oficines d'Andorra Turisme, ubicades a l'emblemàtic edifici de Ràdio Andorra a Encamp, el gerent Betim Budzaku va rebre l'equip presidencial de l'Skål Club d'Andorra, format per Emili Yepes Rios, David Santuré i Joaquim Barceló. Durant la reunió, Budzaku va destacar els projectes futurs de l'entitat, centrant-se especialment en l'impuls del turisme Prèmium.

A més, es va repassar l'agenda d'esdeveniments immediats, com l'Andorra Taste.En paral·lel, l'Skål Club d'Andorra, amb la col·laboració d'Andorra Turisme i altres entitats, continua amb els preparatius per al Dia Mundial del Turisme. Aquest esdeveniment comptarà amb la participació dels set Comuns i Museus d'Andorra, reforçant així la cooperació en la promoció del turisme al país.Un altre aspecte destacat de la trobada va ser la museïtzació de l'edifici de Ràdio Andorra, que es convertirà en un nou atractiu turístic.

Aquest procés busca transformar l'edifici en un espai museístic que enriquirà l'oferta cultural d'Andorra.Finalment, es va posar de manifest el paper d'Andorra Turisme en la promoció del país com a destinació turística. L'entitat col·labora habitualment en l'organització d'esdeveniments com el Dia Mundial del Turisme i ha rebut reconeixements per la seva contribució al sector, consolidant-se com un actor clau en la promoció de l'oferta turística d'Andorra.