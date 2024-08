Xavi Cardelús començarà el Gran Premi d'Àustria des de la 30a posició

Xavi Cardelús afrontarà l'onzè Gran Premi de la temporada des de la 30a posició a la graella de sortida. Tot i que la jornada de dissabte ha mostrat una millora en el seu rendiment, la sort no va acompanyar-lo durant la sessió classificatòria. "La moto ha millorat clarament avui tot i que li faltaven un parell de cosetes que no hem acabat d'arrodonir", ha declarat Cardelús. Malgrat això, ha aconseguit retallar la diferència respecte a la pole position a un segon i mig.

Durant l'entrenament lliure del matí, Cardelús ha fet un pas endavant significatiu, registrant un temps d'1'35.141, millorant en més d'un segon la seva millor volta del dia anterior, i situant-se a només 1.6 segons del pilot més ràpid. Els ajustaments en els settings de la moto van ser crucials per resoldre els problemes de chattering que havia experimentat, permetent-li girar millor en els revolts del circuit austríac. En la sessió de classificació Q1, el pilot de Fantic Racing ha marcat un temps d'1.35.377 en la seva primera sortida a pista.

No obstant això, en la segona sortida, no ha pogut millorar el seu temps a causa de la degradació del pneumàtic. "Al lliure del matí hem fet una clara passa endavant, però al classificatori no hem acabat de quadrar la sortida a pista i he hagut de fer les voltes ràpides rodant tot sol, que no és la situació ideal", ha explicat Cardelús, afegint que això li va deixar "un bon regust respecte a un possible ritme de cursa".

Cardelús també haurà d'afrontar una penalització de long lap durant la cursa de diumenge, imposada per avançar amb bandera groga a Silverstone. "El problema de demà és que hauré de fer una long lap, però no queda més remei que assumir-ho i mirar de minimitzar el seu efecte", ha comentat. El Gran Premi d'Àustria de Moto2 es disputarà diumenge a partir de les 12.15 hores i està programat a 23 voltes.