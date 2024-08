Impuls a l'emprenedoria jove: el Fòrum de la Joventut presenta un nou programa de suport

La creació d'un programa específic de suport a l'emprenedoria jove, que "oferís assessorament, finançament i xarxes de contactes per a aquells que vulguin iniciar un projecte empresarial a Andorra". Aquesta és una de les mesures que des del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJ) consideren que serviria per incentivar el retorn de joves al país però també per fomentar la creació de llocs de treball i la diversificació. Així ho ha posat en relleu la presidenta del FNJ, Lisa Cruz, en el marc de la seva ponència a la 37a Diada d'Andorra a Prada de Conflent. D'aquesta manera, Cruz ha destacat que la 'fuga de cervells' que es dona entre el jovent que se'n va a estudiar fora del país i ja no torna "pot tenir conseqüències negatives per al desenvolupament del nostre país". "Si els joves formats i amb talent no tornen a Andorra, ens enfrontem al risc de perdre una generació capaç de liderar els canvis necessaris per afrontar els reptes del futur", ha assegurat.



La presidenta del fòrum ha defensat que aquest programa específic hauria d'anar acompanyat d'altres mesures que servissin perquè el país pogués "competir" amb altres "en termes de qualitat de vida". Així, reclama l'accés a serveis bàsics, la disponibilitat d'habitatge a preus assequibles, i un entorn natural i cultural que sigui atractiu. "Hem de treballar per crear un país on els joves vulguin viure, treballar i formar una família, i no només un lloc on es vingui a passar unes vacances", ha dit, i ha reivindicat el paper del fòrum perquè els joves puguin estar implicats en la presa de decisions. I és que segons ha manifestat Cruz, "és important recordar que els joves no som només el futur d'Andorra, sinó també el seu present" i, per tant, és important "la participació juvenil en les institucions públiques". "Un exemple de com els joves poden contribuir al debat públic és l'impacte de l'acord d'associació amb la Unió Europea sobre la joventut. Aquest és un tema que ha generat moltes discussions a Andorra, i és important que els joves tinguem l'oportunitat de dir-hi la nostra", ha exposat.



Quant a l'aspecte identitari i l'impacte de la globalització, Cruz ha defensat que "el català, la nostra llengua oficial, és un element central de la nostra identitat" i en aquest sentit, ha afegit que els joves han de ser conscients que "el manteniment" de la llengua nacional depèn d'ells, "de l'ús" que en facin en el seu dia a dia. "Així mateix, les nostres festes, costums i tradicions han de ser protegides i valorades, no només per la seva antiguitat, sinó perquè són part essencial de qui som com a poble", ha defensat i en aquest sentit, ha remarcat que el gran repte per a la joventut del país en el marc de la globalització "és la capacitat de mantenir la nostra identitat cultural sense renunciar a les oportunitats que aquest món globalitzat ens ofereix".



I quant a la responsabilitat social i mediambiental, la presidenta del FNJ ha destacat que els joves han de "prendre la iniciativa promovent pràctiques sostenibles" i ha remarcat que el FNJ pot jugar un paper clau en aquest sentit, impulsant "campanyes de sensibilització, tallers de formació i projectes comunitaris que promoguin un estil de vida sostenible".