La piscina i el gimnàs d'Escaldes-Engordany tanquen per manteniment anual

La piscina i el gimnàs comunal d'Escaldes-Engordany romandran tancats del 24 d'agost al 8 de setembre per preparar les instal·lacions per al curs vinent. Segons el comunicat emès pel comú, aquesta és la parada tècnica anual per manteniment. Durant aquest període, els usuaris abonats podran utilitzar altres centres esportius comunals del país, com el Centre esportiu d'Encamp, el Centre esportiu d'Ordino (CEO), el Centre esportiu de Sant Julià de Lòria i el Centre esportiu dels Serradells, en els seus horaris d'obertura habituals. A més, de dilluns a dijous de 7 a 11 hores i de divendres a diumenge de 9 a 11 hores, també podran accedir al Palau de Gel de Canillo.