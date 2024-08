El 75% de la població europea ha adoptat les compres en línia com a pràctica habitual

La funció més utilitzada a Internet és comunicar-se amb altres persones. Així ho indica una publicació del portal Eurostat, l'oficina d'estadística de la Unió Europea. La publicació, que porta per títol 'Digitalització a Europa- edició 2024', es va executar el 2023 mitjançant enquestes anuals a la població dels països de la Unió Europea. En aquest treball s'hi recull que el 86% de les persones de la Unió Europea van utilitzar Internet per enviar o rebre correus electrònics i un 82% per enviar missatges instantanis, ja sigui a través de WhatsApp, Messenger, Skype, Instagram o Viber, detalla l'estudi.



Altres activitats populars entre els usuaris a Internet són les trucades o les videotrucades, que representen el 75%. A continuació, s'hi troba les persones que van fer servir Internet per buscar informació sobre serveis o productes, amb el 70%. Amb les mateixes xifres, es detalla que la població va llegir portals de notícies o que van fer operacions bancàries. Pel que fa a les xarxes socials, un 65% van participar-hi. D'altra banda, un 62% es va connectar a internet per consultar informació sanitària. En aquest darrer cas, la població europea entre els 65 i els 74 anys és la que més va buscar informació sobre salut, pel qual suposa el 58%.



A l'informe també s'hi constata que les compres a Internet han augmentat considerablement els últims deu anys. Segons la publicació, el 2023 un 75% de les persones enquestades van informar que havien comprat o reservat serveis en línia, mentre que el 2013 la xifra era del 57%. Els holandesos i els irlandesos són els que més van utilitzar el comerç electrònic amb un 93%. Pel que fa als països amb les dades més baixes van ser Bulgària i Romania amb el 54% i 55%, respectivament. Desglossat per edats, els joves d'entre els 16 i els 24 anys són els que més van comprar, amb un percentatge del 82%, mentre que les persones de 25 anys fins al 64 van registrar un xifra del 78%. Un 52% de persones entre els 65 fins als 74 anys van comprar a Internet, segons dades d'Eurostat.



A la publicació també s'informa que el 72% de la població enquestada va utilitzar l'Internet of Things (IoT) el 2022. El 64% van utilitzar-ho en solucions d'entreteniment a la llar, com ara per connectar-se a la televisió, a consoles o a sistemes d'àudio i altaveus intel·ligents. Un 29% van portar rellotges intel·ligents, polseres de seguidors d'activitat (fitness band) o dispositius 'wearable'. Un 11% van emprar la IoT en comptadors intel·ligents per gas, electricitat o llums intel·ligents per una millor gestió energètica de la llar, mentre que un 10% el va fer servir en robots aspiradors, neveres, forns, màquines de cafè o en sistemes d'alarmes.