Millora de la seguretat viària a Andorra la Vella amb il·luminació i senyalització

Una de les "prioritats" de l'actual majoria d'Andorra la Vella és "millorar la mobilitat" i per aquest motiu ja s'han començat a materialitzar certes mesures com per exemple la creació de noves zones de rotació o la campanya per fer més segurs els passos de vianants. Aprofitant també el bon temps, per tant, se n'han "pintat moltíssims" i se n'han desplaçat altres per fer-los més segurs, tal com destaca el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana.



En el marc d'aquesta darrera acció, per exemple, s'ha fet la segurització del pas de vianants al carrer Doctor Nequi tot just sortint del passatge que ve de Príncep Benlloch. "Allà vam detectar que hi havia un problema de seguretat perquè els nens i la gent en general sortia de cop d'aquest passatge" i travessaven directament, la qual cosa feia que els vehicles haguessin d'aturar-se de cop amb el perill que això comportava, exposa Surana. Per tant, es va decidir posar-hi una barana que "impedeixi el pas directe", segons el conseller de Circulació i Aparcaments, que afegeix que el que s'ha fet també és desplaçar el pas a la dreta.



També han estat objecte d'actuació els passos de vianants del Pont de París, on s'ha posat "més il·luminació" perquè des de la corporació s'ha considerat que "és important que estiguin molt ben il·luminats i molt senyalitzats".



Surana també detalla l'actuació que s'ha fet a la zona de la Llacuna on "hi havia un carrer que és molt estret que era de doble sentit i era inviable", ja que feia que els vehicles havien d'aturar-se i dificultava la carretera principal. Es va establir un sentit únic i en el marc dels canvis duts a terme que han passat per establir un sentit únic s'ha actuat sobre els passos de vianants, que "presentaven molt mal estat". Per tant, s'hi han fet millores entre les quals tornar-los a pintar.



Però aquesta actuació sobre els passos és generalitzada a la parròquia i s'estan fent millores en altres indrets en què s'ha detectat que hi havia algun perill. Surana recorda, però, que no és una acció que tingui una data de finalització. "No és una cosa que quedi tancada" i ha recordat que tot sovint els ciutadans els "contacta" per fer arribar comentaris al voltant de noves accions a dur a terme.



Pel que fa a les actuacions per millorar la rotació de vehicles i beneficiar, molt especialment, el teixit comercial, cal recordar que a Prada Ramon s'han creat 59 estacionaments per a motos, dotze per a vehicles per a zona comercial i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda a la zona de Callaueta i voltants i que a Príncep Benlloch també s'ha actuat en el sentit de crear més zones. De manera paral·lela, s'ha aprovat recentment que en lloc de vint minuts els vehicles s'hi puguin estar trenta.