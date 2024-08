L'aparcament del Falgueró tanca per obres fins al febrer de 2025

L'aparcament del Falgueró ha tancat el seu accés aquest diumenge al matí per permetre la continuació de les obres a la zona. Aquestes obres es preveu que finalitzin al febrer de 2025. El comú d'Escaldes-Engordany ha anunciat a les xarxes socials que s'han habilitat espais alternatius propers a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, com l'aparcament dels Veedors i l'aparcament l'Ètang Salé. A més, continuaran disponibles les 30 noves places de zona blava situades davant del Falgueró, que es van habilitar el passat 9 d'agost.

Per El Periòdic

