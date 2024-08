El Rànger's de Sant Julià de Lòria inicia la seva aventura a la Champions Futsal a Macedònia

L'actual campió de la Lliga Nacional de futbol sala, el Rànger's de Sant Julià de Lòria marxarà dilluns 19 a la nit cap a Macedònia del Nord, on a partir de dimecres jugarà la lligueta prèvia de la Champions Futsal. Es desplaçarà amb el mateix grup de jugadors que van quedar campions de Lliga i del Canut, com "a premi pel treball fet durant la temporada", segons ha explicat el tècnic Aitor Garcia. Els lauredians fa tres setmanes que preparen aquesta competició i són conscients que arriben com l'equip amateur del grup a causa de la poca experiència en competicions europees. Amb tot, Garcia ha indicat que "no sortirem a passejar-nos"



Disputaran el primer partit contra el KMF Titograd de Montenegro, on tant staff com jugadors han "estudiat el primer rival i és amb el que ens hem centrat, no vull anar més endavant". L'entrenador té clar que passi el que passi, "el que ningú podrà posar en dubte és que ho donarem tot a la pista, després les coses sortiran millor o pitjor, però per caràcter i competitivitat no ens quedarem". "És inevitable pensar que la lliga andorrana de futbol sala té el nivell que té i al davant ens trobarem jugadors professionals quan nosaltres som 100% amateurs" ha mencionat Garcia, afegint que "cal anar partit a partit i després veurem que passa".

A més, compten amb una nova equipació dissenyada especialment per a la cita, la qual porta els colors tradicionals (groc i blau), però que disposa del patrocini del comú de Sant Julià de Lòria.



El Ràngers debutarà dimecres 21 d'agost davant el KMF Titograd (17.30 hores), mentre el segon duel es jugarà dijous davant el Futsal Club Forca de Macedònia del Nord (20.30 hores). La fase prèvia es tancarà dissabte contra el Blue Magic FC Dublin a les 17.30 hores, on l'equip lauredià només es podrà classificar per al quadre principal en cas de quedar en primer lloc a la classificació.