Cardelús finalitza 26è a Àustria després d'una penalització que li va costar posicions

El pilot nacional Xavi Cardelús s'ha classificat 26è al Gran Premi d'Àustria disputat aquest diumenge al circuit del Red Bull Ring que, en aquest cas, ha estat marcat per la sanció que ha hagut de complir a conseqüència d'haver avançat amb bandera groga al Gran Premi de Silverstone.



La 'long lap', que l'andorrà ha hagut de fer a les primeres voltes de la cursa, li ha fet perdre el contacte amb el grup de rivals que el precedia, on havia guanyat posicions des de la sortida. Un cop completa la sanció, ja no li ha estat possible estar amb ells i ha passat la resta de la cursa rodant en solitari.



"Tal com creiem que podia passar, la 'long lap' que havia de fer ha estat determinant a l'hora de definir el que ha acabat passant a la cursa" ha valorat Cardelús. Amb tot, ha pogut valorar la bona sortida, que li ha permès avançar fins a quatre pilots en les dues primeres voltes. "A la quarta ja he hagut d'entrar a fer la 'long lap' i, a partir d'aquest moment, tot ha estat més complicat" ha explicat, esmentant que ha arribat a perdre fins a quatre segons en la penalització. "M'ha costat recuperar el ritme i l'obsessió per atrapar el grup que em precedia, m'ha fet cometre algunes imprecisions que m'han acabat impedint retallar diferències en una cursa que, a més, hem disputat amb temperatures més altes que els entrenaments" ha al·legat. De fet, el pilot està convençut que podria haver estat en un bon grup, però la penalització ha fet mal.



El pròxim Gran Premi es disputarà al circuit aragonès de Motorland durant el cap de setmana del 30 d'agost a l'1 de setembre. Els pilots de Moto2 disposaran dilluns d'una jornada de test al traçat austríac que ha acollit l'onzena cursa de l'any.