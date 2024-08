Gina del Rio aconsegueix un lloc al top-20 amb la seva 15a posició a Trondheim

Els esquiadors Irineu Esteve i Gina del Rio han competit a Trondheim (Noruega) a la Toppidrettsveka, una cita internacional de rollerski amb la presència dels i les millors fondistes del món. Segons esmenten en un comunicat emès per la FAE, la cita ha servit per encetar els entrenaments de la pretemporada i, sobretot, "l'objectiu de venir a Trondheim era veure el lloc de competició del pròxim Mundial absolut de l'hivern que ve" ha declarat el director esportiu de la secció d'esquí de fons de la federació, Xabier de Val. D'altra banda, els resultats han estat positius.



El tret de sortida de la competició es va donar dijous amb la prova Sprint, on només va participar Del Rio. L'andorrana es va quedar a les portes de la semifinal amb un 5è lloc, després de classificar-se a les preliminars en 30a posició. Durant el segon dia de la cursa, Esteve va acabar 24è als 20km mass start, mentre que la jove fondista va assolir un 16è lloc. A la jornada de dissabte, el darrer dia de la Toppidrettsveka, es van celebrar els 12km persecució, on Esteve i Del Rio van quedar en 24è i 15è lloc, respectivament.



"El treball ha sigut bo, hem acabat amb tres dies de competició aquí mateix, a les pistes del Mundial" ha valorat De Val. Pel que fa als resultats, els ha qualificat de "bastant bons", destacant les bones sensacions que han obtingut tant l'equip tècnic com els mateixos esquiadors. "Marxem amb bones sensacions a casa, amb un bon balanç d'aquesta estada a Trondheim" ha conclòs.