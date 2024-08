Detingut per conduir amb 1,60 grams d'alcohol per litre de sang després de causar un accident

La Policia va detenir la matinada de diumenge un home de 40 anys que va donar un resultat positiu d'1,60 grams d'alcohol per litre de sang després d'haver patit un accident amb danys materials a la Massana. Els fets van tenir lloc quan l'home va perdre el control del vehicle entre la rotonda de les Dos Valires i el túnel de sant Antoni, a la CG-3. Quan se li va practicar el corresponent control d'alcoholèmia després del sinistre, va donar el resultat positiu, motiu pel qual va ser arrestat. Aquesta és l'única detenció que ha fet la Policia aquest cap de setmana, segons informen des del cos d'ordre.

Per El Periòdic

