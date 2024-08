Les vendes a les grans superfícies cauen un 4,7% al juny

Segons dades proporcionades per Estadística, al juny de 2024, les dones representaven el 62,6% del total d'ocupats a les grans superfícies comercials, mentre que els homes constituïen el 37,4% restant. Aquesta distribució ha demostrat una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. No obstant això, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, s'ha registrat una lleugera disminució en la proporció de dones ocupades en aquests establiments, amb un descens del -2,7%. En canvi, la proporció d'homes ocupats ha experimentat un increment del +5,0% en el mateix període.

Pel que fa al desglossament de l'índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris disminueix un 6,4% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) decreix un 3,0% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Per El Periòdic

