El servei Enllaç, clau en el suport a famílies amb membres amb TEA

El Servei d'Acompanyament Familiar Enllaç, creat per l'Associació del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme d'Andorra (AUTEA), té com a missió oferir assessorament i suport especialitzat a famílies amb infants i adolescents dins l'espectre autista. Aquest servei s'adreça a famílies que busquen enriquir les seves estratègies i competències per facilitar el desenvolupament global dels seus fills i l'assoliment dels seus projectes familiars. Enllaç segueix el model d'Atenció Centrada en la Família i l'Entorn Natural, un enfocament recomanat per les guies clíniques internacionals especialitzades en TEA. La seva intervenció es basa en l'assessorament en la presa de decisions relacionades amb l'infant o adolescent, la creació i planificació d'un pla de serveis conjuntament amb la família, i l'enriquiment de les estratègies educatives i de suport familiar davant dels reptes del desenvolupament.

El servei Enllaç es va crear el 2020 com una resposta urgent a les demandes reiterades de les famílies de l'associació i del Principat. Tot i que va començar com una prova pilot, ràpidament es va consolidar com un programa d'atenció directa. Al gener de 2023, Enllaç va ser oficialment integrat a la cartera de serveis del Sistema de Serveis Socials i Sociosanitaris del Govern d'Andorra. Actualment, el servei atén 18 famílies, cobrint la totalitat de les places subvencionades pel nou conveni. El cost mensual del servei per família és de 235 euros, dels quals cada família usuària aporta 50 euros en forma de copagament.

Aquest servei s'ha consolidat gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i AUTEA. Aquest acord permet la concertació de les 18 places del Servei d'Acompanyament Familiar Enllaç, garantint així el seu funcionament i disponibilitat per a les famílies que ho necessiten. Des de la seva creació, aquest servei ha estat un pilar fonamental per a moltes famílies, oferint un suport integrat amb altres recursos i suports essencials, com ara els serveis sanitaris, escolars i socials.

El suport institucional ha estat clau en la consolidació i continuïtat del Servei Enllaç. AUTEA agraeix especialment la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, així com el suport econòmic de diverses empreses, entitats i particulars que han fet possible el funcionament del programa fins avui. Aquesta col·laboració ha permès millorar significativament la convivència, la comprensió de les dificultats i les estratègies d'abordatge per a les famílies amb membres amb TEA, consolidant un servei que des del 2020 ha marcat un abans i un després en la qualitat de vida d'aquestes famílies.