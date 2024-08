Els preus davallen un 0,3% al juliol i situen l'IPC en el 3%

Els preus van disminuir un 0,3% al juliol, fet que rebaixa la inflació acumulada en el que portem d'any a l'1,3% i situa la inflació interanual en el 3%, dues dècimes menys respecte al mes de juny. Així es desprèn de les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, el qual ha assenyalat que el descens del 0,3% mensual ve donat com a conseqüència, principalment, de la disminució de vestit i calçat, i que ha quedat compensada parcialment per l'augment del transport.

Pel que fa a la inflació subjacent, la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, cal destacar que la variació anual se situa al 3,2%, dues dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual de l'índex de preus dels productes frescos que passa del 0,7% el mes passat al -0,2% aquest mes.

Pel que fa a l'evolució anual dels preus, cal destacar que els grups que han fet davallar la inflació han estat aquest mes de juliol aliments i begudes no alcohòliques que disminueixen sis dècimes situant-se en el 2,2%, a causa de la disminució dels preus de la fruita, la carn i el peix, una caiguda que queda compensada, parcialment, per la pujada dels preus dels llegums verdures. I pels béns i serveis diversos, amb una disminució de sis dècimes, situant-se al -0,7% degut principalment, al fet que els preus de les assegurances no han variat aquest mes davant la pujada al mateix mes de l'any passat.

I quant a la variació mensual de l'IPC els principals grups que contribueixen a l'esmentada variació són vestit i calçat, amb una variació mensual de -8,0% i una repercussió del -0,39%, arran de la disminució dels preus de la roba i el calçat, per estar en període de rebaixes; i aliments i begudes no alcohòliques, amb una variació mensual de -0,2% i una repercussió de -0,04%, a causa del descens dels preus de la fruita. Per contra, entre els grups que han fet augmentar la variació mensual destaca transport, amb una variació mensual del 0,9% i una repercussió del 0,11%, a conseqüència de l'augment dels preus dels carburants i lubricants, el transport aeri i els automòbils.