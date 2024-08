El Japó està sent el destí més escollit pels andorrans durant l'estiu

Escollir els destins de vacances sempre és un mal de cap, però cada vegada són més les persones que busquen allunyar-se de casa i les platges durant l'estiu, època que aprofiten per fer el viatge més llarg i cultural de l'any. O almenys així ho han assegurat diverses agències de viatges del país. Enguany, el destí per excel·lència està sent el Japó. Encara que l'oferta de guies turístics en castellà estigui limitada, aquest hàndicap no frena als interessats per la cultura nipona. A més, el viatger també s'està decantant pels viatges de llarga distància com l'Austràlia, Tanzània o l'Índia, entre altres destinacions intercontinentals.

Una de les tendències a l'alça llocs són els circuits culturals, i inclús, per diversos països. A tall d'exemple, si en una sortida de 10 dies a la Xina se'n passen sis al país, i els quatre restants segurament seran a les platges de Corea del Sud o Filipines, o visitant els seus monuments i la història. Tanmateix, hi ha molta gent que prefereix descobrir el destí al màxim en comptes de banyar-se a l'aigua salada, un habitual de la temporada estiuenca. Segons asseveren des d'A Mida Viatges, quan el viatge es fa dins d'Europa se sol allargar dels 13 als 18 dies per la proximitat dels territoris amb Andorra.

Cal assenyalar que la ciutat escollida canvia segons si són famílies, parelles o grups d'amics que contracten els serveis, a banda del pressupost del qual es disposa. Quan són famílies les que contracten les vacances llargues, els pares tenen més tendència a seleccionar activitats aptes per a tots els públics i dinàmiques. Però des de Giramón Viatges afirmen que no és el primer cop que pares amb nens petits es decanten pels circuits culturals.

La platja sempre és un imprescindible i, tot i les noves modes, des de Viatges Pyrénées i Viatges Emocions asseguren que continua sent una de les primeres (i úniques) opcions dels sol·licitants. Entre els destins més famosos estan el Carib, les illes Canàries, les Balears o Punta Cana. A més, aquestes escapades solen ser complementades amb les activitats externes que es contracten com 'snorkel', surf o les sortides guiades a cales i coves. I és que segons indiquen des de Viatges Pyrénées, si bé el pressupost és un dels elements que decanten la balança a l'hora d'escollir una destinació, també les activitats complementàries, com per exemple la descoberta cultural de la zona, és un element que els viatgers tenen en compte.

I més enllà de les destinacions, el que estan comprovant les agències consultades és que els viatges de més proximitat se solen organitzar per compte propi, informa l'ANA.