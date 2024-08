Encamp obrirà dijous les inscripcions per als serveis d'Infància i Joventut del curs escolar

Encamp obrirà les inscripcions dels serveis per a infants i joves de 3 a 11 anys durant el curs escolar (del 9 de setembre al 30 de juny) aquest dijous 22 d’agost a les 10.00 hores. Les inscripcions, segons han informat en un comunicat, es podran fer presencialment a les recepcions dels centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa o a través de l'enllaç https://comuencamp.deporsite.net/.

Pel que fa als espais d’Encamp, tant el Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys) com l’àrea de Jovent (de 6 a 11 anys), oferiran servei de matí de dilluns a divendres de les 07.30 a les 09.00 hores i de tarda de les 16.00 a les 20.30 hores. El Llaç d’Animació compta amb 30 places de matí i 40 places de tarda, mentre que a l’àrea de Jovent hi ha disponibles 35 de matí i 100 al torn de tarda.

D’altra banda, el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent del Pas de la Casa oferiran servei de matí de dilluns a divendres de les 08.30 a les 09.30 hores i de tarda de les 16.00 a les 20.30 hores. Les places disponibles al Llaç d’Animació són de 25 al torn de matí i 30 al torn de tarda, igual que a l’àrea de Jovent amb 25 places disponibles de matí i 30 de tarda.

Els preus per als torns de matí seran de 38,40 euros al mes i de tarda de 36,40 euros al mes per a tots els serveis. Amb els torns de tarda es cobrarà també el material pedagògic per un import únic de 42,20 euros pel curs escolar.

Descomptes amb el Club Piolet i segon/a germà/ana

En les mensualitats dels torns de matí i de tarda hi haurà un descompte del 10% per als usuaris del Club Piolet i un 20% per al segon/a germà/ana tant en els espais del Llaç d’Animació com en l’àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa, sempre i quan tots dos estiguin inscrits en el mateix servei. L’import del material pedagògic no s’inclou en els descomptes.