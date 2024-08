L'Atlètic Lleida fa oficial l'arribada de Marc Vales.

Com un dels andorrans més destacats, Vales, als seus 34 anys, ha jugat amb la selecció nacional en més de 90 ocasions i ha pres part en diferents equips de diferents categories del futbol espanyol i de l'estranger. Ha passat per Primera Catalana, Tercera Divisió (actual 2a RFEF), Segona B (actual 1a RFEF), Veikkausliiga i Eliteserien (primera divisió de Finlàndia i Noruega, respectivament) i la Superlliga de Malàisia.

Finalitzada l'etapa a l'Europa, l'internacional Marc Vales ha estat entrenant a Andorra durant l'estiu. De fet, i segons va poder saber aquest mitjà, el central s'anava a incorporar a un equip de la Lliga Multisegur, tot i que finalment defensarà l'escut de l'Atlètic Lleida després que el conjunt de la Terra Ferma hagi fet oficial, aquest matí, el seu fixatge. Així, el tricolor baixarà un esglaó per jugar a 3a RFEF sota les ordres de Gabriel Francisco 'Gabri' García, qui va ser entrenador de l'FC Andorra durant poc més d'un any entre finals del 2018 i principis del 2020.

Per Pol Forcada Quevedo

