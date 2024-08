L'arbitratge andorrà continua fent història de la mà d'Ainhoa Fernández, qui ha estat designada com a àrbitre assistent al Mundial Femení sub17 que es jugarà a la República Dominicana del 10 d'octubre al 3 de novembre. La tricolor és una de les vuit àrbitres europees de la cita, d'un total de 24.

Per El Periòdic

