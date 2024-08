Les dues referències tricolor

El MoraBanc Andorra, tot i haver donat el tret de sortida amb els primers entrenaments de pretemporada, ha presentat avui oficialment a les dues noves referències, juntament amb Kyle Kuric, que han arribat a l’equip tricolor. Es tracta de Shannon Evans i Ben Lammers. Durant l’acte, que ha tingut lloc a la seu central de MoraBanc, el GM del club, Francesc Solana, ha assenyalat que es tracta dels dos jugadors més importants «que teníem clar que volíem fitxar».

En el mateix sentit, Solana ha apuntat que Evans «ens aportarà ritme», sent el referent en atac per on passarà el joc, mentre que Lammers donarà un perfil que els darrers anys no s’ha vist per la Bombonera, sobretot marcat per «la intimidació i joc per sobre l’anella».

Demanats pel seu aterratge al Principat, tots dos han compartit un aspecte: el bon conjunt que s’ha format. Més al detall, Lammers arriba procedent del Dreamland Gran Canaria, abans passant pel Bilbao Basket i l’Alba de Berlín. El de Houston ha comentat que «he signat per diverses raons, principalment pel potencial de l’equip i perquè Andorra és un lloc molt maco». En afegit, el pivot ha reconegut que l’objectiu és la permanència, tot i que «no s’ha de renunciar a fites més importants», i que arriba per ajudar en tot el necessari. «Estic acostumat, per temporades anteriors, a jugar molt ràpid, així que això no és un problema. M’agrada jugar així i a la zona puc complementar al Felipe sent més mòbil i ampliant el seu camp d’actuació», ha indicat.

Per la seva part, l’americà-guineà, nascut a Suffolk (Virgínia), ha esmentat que li agrada molt jugar a l’ACB i que amb tothom amb qui ha parlat «ho ha fet molt bé de l’equip». Evans, qui arriba després de passar pel Real Betis, Valencia Basket i Joventut de Badalona, s'ha definit com un base a qui li agrada liderar, per la qual cosa aspira a portar el joc del MoraBanc. Cal destacar que en anys anteriors els tricolor el van intentar fitxar, però no ha estat fins a enguany «que s’han donat les circumstàncies per venir, i estic molt content i il·lusionat».