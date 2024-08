Xavi Jové i Roger Turné, a la SWISS EPIC.

El tàndem andorrà format per Xavi Jové i Roger Turné es troben a Suïssa, on demà dimarts començarà la SWISS EPIC, una prova germana de l’Andorra Epic que consta de cinc dies i cinc etapes amb un total de 341 km amb un desnivell de més d’11 km. Tots dos participaran com a equip de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), i aquesta prova els servirà per treure’s la 'carbonilla' abans dels Mundials de BTT de Pal Arinsal.