Ruiz reitera la denúncia en la problemàtica de les dades del turisme

En resposta a les declaracions fetes pel ministre de Finances, Ramon Lladós, en un altre mitjà d'aquest país, en què posava de manifest una sèrie de problemes recents en el traspàs de les dades dels allotjaments turístics al ROAT, el president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, ha apuntalat a EL PERIÒDIC que la casuística esmentada per Lladós fa gairebé dos anys que existeix. "Portem dos anys dient que hi ha un problema en el funcionament del ROAT. No ho diem només nosaltres, sinó també Unió Hotelera i tots els hotels del país", ha afirmat Ruiz, recalcant que, per part de l'entitat que encapçala, sí que s'estan introduint correctament les dades, però que aquestes, "després d'haver passat per la Policia, no arriben correctament a Hisenda".

Tanmateix, el president de l'AEAT ha revelat que van acordar amb el Ministeri de Turisme que es posarien en marxa una sèrie de controls per comprovar que tots els tràmits s'estiguessin fent de manera adient: "Vam quedar que cada associació donaríem dos associats perquè fessin un control de com enviem les dades i com arriben". Segons Ruiz, d'això ja fa uns sis mesos i, encara avui, no tenen notícies sobre la qüestió. "Fa uns dies vaig preguntar si havien fet les inspeccions pertinents i em van dir que no havien tingut temps, per això em sobten molt les declaracions del ministre", ha esmentat, tot indicant que ells són els primers interessats en què les dades entrin correctament i que, en cas que hi hagi establiments que no estiguin duent a terme aquest traspàs, també seran ells els primers en advocar per la multa. "Abans de culpar a ningú, s'ha d'analitzar si s'estan fent bé les coses. Si les dades no arriben al ministeri, és problema d'ells", ha continuat.

Per altra banda, Lladós també va fer incís en les seves declaracions a l'actual taxa turística establerta per Govern, així com la possibilitat d'una revisió a l'alça en els imports d'aquesta. Sobre aquesta qüestió, Ruiz també s'ha mostrat clar i concís: "Quan Finances ens envia la liquidació trimestral a pagar per la taxa turística, no ens quadra i per bastants diners", ha apuntalat, emfatitzant que el percentatge de diferència arriba inclús a un 50% menys. "Si volguéssim enganyar al ministeri de Turisme o de Finances, pagaríem el que ens diuen que hem de pagar i ja està", ha ponderat el president de l'AEAT, recalcant que des de l'entitat paguen el que ells mateixos recapten i no el que estipulen les carteres esmentades: "Sempre és bastant més del que ens diuen, així que no té cap sentit".

Finalment, i en relació amb la sanció a diversos establiments per no haver efectuat correctament el traspàs de dades, Ruiz ha desmentit de nou les acusacions fetes pel titular de la cartera de Finances: "A mi, particularment, m'han vingut tres inspeccions i dos no eren correctes. Si extrapolem, això és un 66%", tot finalitzant les seves declaracions apuntant que "cadascú es faci la seva pròpia idea".