Vicky Jiménez es queda sense US Open

Ja dins el top200 mundial, Vicky Jiménez es va acomiadar ahir del US Open després de caure (2-0) contra Yuliia Starodubtseva en la primera fase de la ronda prèvia, o el que és el mateix, els quarts de final d'aquesta fase preliminar.

El partit va durar poc més d'una hora, sent la ucraïnesa de 24 anys, número 146 WTA, qui va anar marcant el ritme en tot moment. En el primer set, però, era l'andorrana qui s'avançava, per posteriorment arribar a l'empat a dos jocs. A partir d'aquí, i amb dues pèrdues de servei de la pirenaica, Starodubtseva va tancar el 6-2 sense gaires complicacions. La segona mànega va mantenir la dinàmica, tot i que amb una Jiménez encara més desendollada. La tricolor va perdre dos serveis per després retallar distàncies amb el 3-1, per posteriorment perdre'n dos més i deixar el duel conclòs amb un 6-1.

La rival de Starodubtseva a semifinals de la ronda prèvia, demà a les 17.00 hores, serà la xinesa Xinyu Gao, de 26 anys i número 235 al rànquing mundial que ahir es va desfer per 1-2 de la sèrbia Olga Danilovic (112 WTA). La vencedora es trobarà a la final amb l'anglesa Sonay Kartal (22 anys i número 163 WTA) o la suïssa Simona Waltert (23 anys i número 210 WTA).