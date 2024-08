L'ENFAF, un equip en 'construcció'

Després d'acabar en setena posició i donar ahir el tret de sortida a la pretemporada pel curs vinent, l'ENFAF Construccions Modernes jugarà de nou a Tercera Divisió Nacional de futbol sala. Això sí, ho fa amb alguns canvis substancials com la marxa de l'entrenador, Jona Pérez, o d'un parell de jugadors, ja confirmats, que tampoc continuaran.

Doncs, el qui ha estat tècnic del conjunt en les darreres tres temporades ja es va acomiadar fa dues setmanes. "Gràcies per guiar-nos, per fer-nos costat en tot moment, per patir les derrotes i celebrar les victòries, per compartir i fer-nos gaudir d’aquest esport. Aquests anys has estat un referent per tot l’equip", van escriure des de l'ENFAF a les seves xarxes socials. D'altra banda, el club va comunicar la sortida de l'ala Gerard Raventós, ara a l'FC Madriu de la Lliga Viatges Pantours, i la del porter Kiko Nunes.

El curs l'iniciaran el 28 de setembre contra el CCR Castelldefels i, a falta encara de tancar del tot la plantilla, el club ja ha fet oficial la renovació de cinc jugadors. Es tracta del porter 'Xavito' López, el pivot Paco Domínguez, el tanca Xavi Ibáñez, i els ales Jose Segura i Óscar San Segundo 'Sanse'.