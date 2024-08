Detingut un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 3,25 g/l, la més alta de la campanya d’estiu

Un conductor ha estat detingut per registrar una taxa d’alcoholèmia de 3,25 grams d’alcohol per litre de sang, la més elevada de la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Aquest cas forma part d’un conjunt de 36 detencions efectuades per la Policia durant la campanya, que va tenir lloc entre el 19 de juliol i el 18 d’agost.

A més del conductor amb la taxa més alta, set persones més han superat els dos grams d’alcohol per litre de sang. Tres conductors han presentat taxes d’alcoholèmia entre 1,61 i 2 g/l, mentre que onze més han registrat taxes compreses entre 1,21 i 1,60 g/l. Finalment, 12 conductors han donat positiu amb taxes situades entre 0,87 i 1,20 g/l.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de substàncies tòxiques, tres persones han estat detingudes durant la mateixa campanya. A més, dues persones han estat arrestades per donar positiu tant en alcohol com en drogues.

D'altra banda, 12 conductors s’han vist implicats en accidents de trànsit, tots de danys materials excepte un, a la rotonda d’Aixovall, en què va resultar ferida la conductora d’un altre vehicle.

També s’han registrat dos casos de persones detingudes que, a més de conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues, tenien el permís de conduir suspès en el moment de la detenció.