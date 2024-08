Restriccions de trànsit a la CG-4 pel Mundial UCI BTT

Des del diumenge 25 d’agost fins al diumenge 1 de setembre, la circulació de vehicles quedarà completament interrompuda a la carretera General 4 (CG-4) al nord del país, en motiu de la celebració dels Mundials UCI BTT. El tall afectarà el tram comprès entre el punt quilomètric 6, a la sortida del poble de Pal en sentit nord, fins al Port de Cabús, en un horari previst des de les 06.00 fins a les 17.30 h.

A més, la circulació de vehicles a la CG-4 des de la rotonda d’Erts fins al punt quilomètric 6, a la sortida del poble de Pal, quedarà restringida exclusivament a veïns, clients de la zona afectada i membres de l’organització. Aquesta restricció també s’aplicarà en el mateix horari, de 06.00 a 17.30 hores.

Per a totes les persones que tinguin intenció de desplaçar-se per seguir l’esdeveniment, es recomana tenir en compte aquestes afectacions viàries i fer ús del transport públic disponible, incloent les línies nacionals L5 i L6, les línies de la parròquia de la Massana, els autobusos especials habilitats per l’organització dels Campionats del món i el telecabina de la Massana.

Tot i aquestes previsions, la Policia podrà tancar la carretera i prendre les mesures oportunes per garantir la seguretat en funció de l’evolució de la cursa. A més, el Comú de la Massana adoptarà les mesures necessàries per regular l’estacionament de vehicles en els trams esmentats. És important recordar que s’aplicarà la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de circulació, en concret els articles 29, 30 i 40, per fer complir aquestes restriccions.