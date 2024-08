Talls en la televisió i telefonia a la capital i Escaldes per manteniment d'Andorra Telecom

Segons l’avís publicat al perfil oficial de la companyia a la xarxa social X, aquests treballs podrien comportar talls de servei d'entre 15 i 30 minuts. La intervenció forma part del manteniment regular de les infraestructures, necessari per garantir la qualitat dels serveis. Andorra Telecom demana disculpes per les molèsties que aquestes interrupcions puguin causar als usuaris.

