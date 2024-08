Cues quilomètriques a Canillo

El Departament de Mobilitat ha notificat durant aquest matí de tres avisos per trànsit dens amb alguns punts de Canillo, la Massana i la capital. Concretament, pel que fa a Andorra la Vella, es tracta de la Carretera General 1 a l'Avinguda Tarragona en sentit nord. Pel que fa a la Massana, el punt on es concentra més trànsit és a la Carretera General 4, a l'entrada de la parròquia en sentit sud. Quant a Canillo, la densitat de vehicles es troba a la Carretera General 2, a l'entrada de la parròquia també sentit sud.

Per El Periòdic

