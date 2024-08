Els horaris del CEO s'ampliaran a partir del setembre

El centre esportiu d’Ordino amplia horaris a partir d’aquest setembre avançant dos mesos l’obertura els diumenges i unificant horaris els caps de setmana. D’aquesta manera de setembre a maig el CEO obrirà els dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 20.30 hores i mantindrà el tancament només els festius. Els diumenges de juny a agost, les instal·lacions romandran tancades.

Aquesta ampliació se suma a la iniciativa engegada l’any passat d’obrir el gimnàs a partir de les 06.30 i fins a les 22.00 hores i que ha tingut molt bona acollida entre els socis i usuaris d’abonaments que actualment ja són més de 2.800, segons informen des del Comú.

Els darrers anys el CEO està tenint un creixement important tant en nombre de socis com de freqüentació, assolint xifres de fins a 30.000 assistències algun mes. Per aquest motiu i també per satisfer la demanda d’alguns socis de mantenir obertes les instal·lacions els caps de setmana, el Comú ha decidit prendre aquesta decisió d’obrir més diumenges l’any i fer-ho tot el dia.

Cal recordar que a hores d’ara només s’accepten residents a la parròquia com a nous socis i per a la resta, hi ha llista d’espera per poder-hi accedir.