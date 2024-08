'Choque' serà el nou entrenador de l’equip d’esquí alpí de velocitat femení

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha presentat aquest matí, a la seva seu, l’equip d’esquí alpí de velocitat femení per al curs vinent. Durant l'acte, el qual ha comptat amb la presència del gerent de la FAE, Carles Visa, s'ha informat que el conjunt estarà format per Cande Moreno i Jordina Caminal. L'entrenador, com ja es va avançar a l'abril, no serà Simon Bastelica, i agafarà les regnes un vell conegut de la federació, Xavier Bellsolà 'Choque', una decisió que arriba després "d'una temporada difícil".

Així, 'Choque' torna a la FAE després de dos anys centrat en projectes com les finals a Soldeu i la candidatura d'Andorra 2029 per acollir el Campionat del Món d'esquí alpí, i ho fa amb optimisme i les idees clares. Des de la FAE també s'han mostrat satisfets: "Té molta experiència sobretot en circuits de velocitat", ha indicat Visa. Pel que fa al conjunt, el tècnic ha esmentat que "les dues atletes tenen molt potencial", tot apuntant que Moreno està dins el top100 mundial i que Caminal està a les portes d'accedir-hi. Ara a les ordres de l'equip, Xavier Bellsolà ha destacat que l'objectiu és tenir un equip capdavanter en uns anys i centrar-se a fer un bon retorn.

Pel que fa a Moreno, i després de la greu lesió al genoll, ha esmentat que aquest curs serà un tornar a començar: "No serà iniciar de zero, he fet un 'reset' mental, però no tècnic ni físic, i espero tenir bones sensacions en la tornada a la neu". Ara ja pràcticament fa entrenaments al 100%, tot i que la seva tornada, sobretot a la competició, la vol prendre amb calma. "No tenim pressa i volem fer les coses bé", ha dit al respecte. També ha explicat que amb la lesió i el respectiu procés de recuperació ha tingut un bon temps per reflexionar: "La temporada tampoc estava sent brillant i he pogut pensar en què estava fent malament i què estava passant, i m'ha servit per treballar mentalment i prendre'm amb paciència la tornada". Envers l'arribada de 'Choque', l'esquiadora s'ha mostrat molt contenta: "Tenim molt bona relació i comunicació".

Per la seva part, Caminal posarà el focus en el circuit de Copa d'Europa per agafar confiança de cara la Copa del Món. Després d'un final de temporada lluny del nivell inicial, la tricolor confia a poder competir millor. Amb l'arribada del nou tècnic, també ha mostrat la seva satisfacció al respecte: "Ja hem funcionat junts i entenc què em vol transmetre, podrem treballar bé".

INICI DE CURS

'Choque' ha comentat que Caminal marxarà aquest dijous a Corralco per fer una estada de mes i mig amb l'equip de tècnica. Allà, farà quatre curses abans d'iniciar la competició al desembre. En principi, la seva primera prova serà en Copa d'Europa a St. Moritz (Suïssa). Moreno, d'altra banda i com s'ha esmentat, no vol posar data de tornada i se centrarà en la seva recuperació i en tornar a agafar confiança. "Hem definit una estratègia per millorar dos o tres punts de tècnica", ha anunciat l'entrenador, avançant que l'andorrana tornarà a la neu entre finals de setembre i principis d'octubre.