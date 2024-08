Acció de l'FC Andorra per premiar els socis més fidels

L'abonament de l'FC Andorra de la temporada vinent, la 2025/26, podria arribar a sortir de franc. Segons informen des del club, ho serà per a tots aquells abonats que assisteixin als 19 partits de lliga d'aquesta temporada sigui quina sigui la categoria que l'equip jugui l'any que ve. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu premiar a aquells aficionats més fidels. Cal recordar, a més, que el carnet és transferible, motiu pel qual es pot deixar a familiars i amics en aquells partits als quals no es pugui anar.

Per altra banda, tots aquells abonats que assisteixin a un mínim de 12 duels i alliberin el seu seient en els altres partits als quals no puguin anar gaudiran d'un descompte del 50% a la samarreta de l'any que ve. Des del club, en aquest sentit, han destacat que totes les accions que tinguin a veure amb l'abonament, com per exemple alliberar el seient, es poden fer a través del portal de l'abonat.

Cal recordar que aquest dimecres acaba el període de renovacions preferents per als abonats de l'any passat.