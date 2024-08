Els Campionats del Món UCI de BTT potencien les iniciatives solidàries

A menys d’una setmana per a l’inici dels Campionats del Món UCI de BTT, l’organització està ultimant la posada a punt de l’esdeveniment. No només pel que fa a la rebuda dels millors ciclistes de muntanya del món i a la preparació dels circuits, sinó també pel que fa als actes paral·lels que tindran lloc i que dinamitzaran l’estació, la Massana i el país. Un dels aspectes destacats serà la solidaritat, i és que Pal Arinsal ha engegat una sèrie de col·laboracions amb ONG i els seus respectius projectes.

D’una banda, els Bussines Centers tindran un espai habilitat per donar a conèixer el projecte d’UNICEF sobre el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al sud de Madagascar. Així, s’ha construït una estructura cilíndrica en metacrilat transparent que simbolitza un ‘pou solidari’, a través del qual es podran dipositar donacions que també es poden fer a través dels canals ‘online’ dels Mundials UCI de BTT, així com a la pàgina web d’UNICEF Andorra.

Per altra banda, també s’ha engegat una col·laboració amb Bicicletas sin Fronteras (BSF), la qual treballa per facilitar l’arribada a l’escola d’alumnes del Senegal que han de caminar molts quilòmetres per arribar a classe. Així, proporcionen bicicletes als nens i nenes que viuen més lluny dels seus centres escolars i posen en marxa un taller de reparació de bicicletes a cada institut, a més de formar i contractar un mecànic per a cada taller. Les donacions es podran fer presencialment al Village de Pal Arinsal i a través de la web dels Mundials.

Paral·lelament, cal recordar que Pal Arinsal manté actiu el projecte de l’arrodoniment solidari, el qual es va engegar l’estiu passat i que des de finals de juny continua amb la segona edició. En aquest cas, els fons recaptats es donaran a la Creu Roja Andorrana per tal de fomentar els seus Centres de Dia per a gent gran.