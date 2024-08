El vigent campió de Montenegro, l’entrant per a la Champions

Cal apuntar que el conjunt entrenat per Zoran Milasevic és el vigent campió de la Prva Crnogorska futsal Liga, la màxima competició nacional de Montenegro d’aquest esport. De fet, s’han proclamat campions de la dita cita en sis ocasions, totes elles de forma consecutiva des del curs 2018/19.

A Macedònia del Nord des d'ahir, el Ranger’s enceta demà la seva participació a la lligueta prèvia de la Champions League de futbol sala. Els lauredians es troben enquadrats dins el grup A, i l’entrant d’aquesta aventura europea per a ells serà davant el KMF Titograd. L’escenari serà l’Sports Center Jane Sandanski i el xiulet inicial a les 17.30 hores.

Per Pol Forcada Quevedo

